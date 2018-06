Ama, proseguono i raid di sabotaggio

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Hanno smontato le marmitte, svuotato i serbatoi e abbandonato tutto sul piazzale dove i mezzi dell'Ama erano pronti a partire per la raccolta dei rifiuti nel VII Municipio. Nella foto vedete quello che hanno lasciato i vandali che la scorsa notte hanno manomesso 20 dei 27 camion della sede di via Ettore Gabrici. Non ci siamo persi d'animo e abbiamo trasferito altri furgoni da altre sedi. Ma - vi assicuro - è davvero difficile andare avanti e fare fronte ai continui atti di sabotaggio o semplice vandalismo. Da novembre 2017 ad oggi, sono stati oltre 270 i contenitori stradali (cassonetti e campane) Ama bruciati, con punte di circa 100 in ciascuno dei due municipi X e VII. Centinaia di migliaia di euro andati in fumo. Comunque gli autori di tutti questi atti siano sicuri di una cosa: non ci fermeremo. Pensano di colpire questa amministrazione ma arrecano un danno a tutti i romani. Noi andiamo avanti». Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi.Il raid di ieri arriva dopo il danneggiamento di 20 mezzi Ama depredati e danneggiati, temporaneamente inutilizzabili per i servizi previsti in alcune aree del VII Municipio. Ama ha constatato che 20 dei 27 mezzi tipo «CR» (furgoni per il trasbordo dei rifiuti), ricoverati nel cortile interno della struttura, erano stati depredati nel corso della notte. In particolare, continua Ama, sono state smontate le marmitte e sottratti i relativi dispositivi catalizzatori.