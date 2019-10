Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma «fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i romani affinché nella giornata di venerdì, data in cui è stato indetto uno sciopero si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali». A divulgare l'appello è la stessa azienda in una nota. «La municipalizzata invita i cittadini a riprendere il conferimento dei rifiuti dalla giornata di sabato».

Ama «ricorda, inoltre, che è fatto divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra. La Municipalizzata capitolina per l'Ambiente invita i cittadini a riprendere il conferimento dei rifiuti dalla giornata di sabato. Già dal primo turno di lavoro del 26 ottobre, infatti, il servizio di igiene urbana riprenderà regolarmente su tutto il territorio cittadino». Nella stessa nota, l'azienda spiega che, «per l'intera giornata di venerdì 25 ottobre, come prescritto dalla legge 146/90 (e successive modifiche) e dai relativi accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, l'azienda assicurerà i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili (pronto intervento a ciclo continuo; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, comunità recupero tossicodipendenti, pulizia - compreso lo svuotamento dei cestini - di alcune aree di interesse turistico-artistico e museale del Centro Storico, ecc.). Per interventi di emergenza, sarà attiva h24 la Centrale Operativa».(L. Loi.)

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

