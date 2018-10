AMA IN AGITAZIONE

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nonostante gli annunci di un'imminente approvazione del bilancio di Ama, per ora resta confermato lo sciopero proclamato in azienda dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel per il 22 ottobre. Le tre sigle hanno preso parte di recente ad un tentativo di conciliazione in Prefettura, non andato a buon fine, e da quel momento hanno rilanciato la mobilitazione anche con assemblee dei lavoratori.Ieri, intanto, la sindaca di Roma Virginia Raggi si è mostrata fiduciosa affermando che «siamo molto vicini» all'approvazione. Il ritardo, dettato da verifiche in corso in Campidoglio, ha provocato, oltre all'allarme dei sindacati, anche lo slittamento dell'approvazione del consolidato del Comune. Molto critica la consigliera comunale dem Valeria Baglio che ha commentato così le parole della prima cittadina: «Per Ama ogni giorno senza bilancio è un passo in più verso la crisi, verso l'incertezza per i servizi alla città, per i lavoratori e per l'intera azienda che è in evidente difficoltà operativa».