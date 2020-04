Ama, il 20 aprile sciopero generale

In sciopero gli operatori dell'Ama: «Lavoriamo senza protezione, sulla salute delle persone non si scherza». Braccia incrociate lunedì 20 aprile, per una protesta indetta da Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel di Roma e Lazio, e così la città rischia il collasso: la mancata raccolta dei rifiuti, infatti andrebbe ad aggravare un'allerta sanitaria già altissima. Ma l'agitazione del personale dell'Ama va avanti da settimane, con la richiesta di mascherine adeguate ai turni di lavoro. «Dopo la morte di un dipendente di Ama si legge in una nota congiunta - e con un altro lavoratore in gravi condizioni, a tutt'oggi mancano misure efficaci per salvaguardare la salute dei lavoratori a cui viene data una sola mascherina monouso FFp2 e FFp3, e in seconda battuta KN95 a settimana, da utilizzare per sei interi turni di lavoro. E' vergognoso che la salute pubblica, e quella di oltre 7mila famiglie, sia messa quotidianamente a repentaglio, tutto ciò nel silenzio assordante delle istituzioni».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA