Ama, evitato lo sciopero I sindacati lo differiscono

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sospiro di sollievo in Ama. Ieri, al termine di un'ultima riunione con il Campidoglio, i sindacati della municipalizzata dei rifiuti di Roma, hanno differito lo sciopero inizialmente proclamato per sabato 14 luglio. La mobilitazione, promossa da ben quattro sigle sindacali, avrebbe creato più di qualche problema in città. Dopo l'incontro con l'assessore Pinuccia Montanari, l'annuncio di Fp Cgil, Cisl Fit, Uiltrasporti e Fiadel: «Al tavolo si sono registrati sostanziali, anche se non risolutivi, passi in avanti. L'azienda ha illustrato una prima ipotesi di piano assunzionale coerente con gli obiettivi dell'accordo firmato ad aprile. Il 17 luglio è prevista la convocazione di Ama per discuterlo, mentre il 31 luglio si riaggiornerà il tavolo con Roma Capitale per verificare lo stato di avanzamento». Soddisfatte la sindaca Virginia Raggi e l'assessore Montanari che ha commentato: «Abbiamo scongiurato lo sciopero e restiamo comunque fortemente impegnati nel tavolo permanente coi sindacati per portare avanti delle tematiche importanti sull'economia circolare e la valorizzazione del personale».(P. L. M.)