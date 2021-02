Ama definirsi comunicatore del vino più che sommelier. Il milanese (di origini catanesi) Daniele Sottile - sommelier Ais, assaggiatore Onav dal 2003, docente di Eataly sforna Avvinamenti, scrupolosa e ironica guida «tra vino, cibi e emozioni». Partenza è il nettare dei vitigni italiani e la meta è l'abbinamento perfetto tra cibo e vino. Appunto, un avvinamento. «Parlo solo di vini e piatti italiani: 126 pietanze per ciascuna delle quali suggerisco almeno sei avvinamenti, dal più logico al più improbabile» spiega Sottile, che ammette: «È stata la pandemia a spingermi a scrivere: le degustazioni erano un'occasione per incontrare gente, conoscere volti e gusti. Creare questa guida è stato come dire: torneremo presto a stare insieme, a tavola, come solo gli italiani sanno fare». (F.Gat.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

