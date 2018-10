«Ama, da novembre stipendi a rischio»

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleDopo l'allarme stipendi lanciato dai sindacati, il caso di Ama - la municipalizzata dei rifiuti che ancora attende dal Campidoglio l'ok al bilancio - diventa politico. E si trasforma ufficialmente in materia di scontro tra M5S e opposizioni in Comune.«L'allarme sull'emergenza bilancio ha tutta l'aria di essere un grido di dolore di quello che ormai è stato designato come l'agnello sacrificale della fallimentare gestione dei rifiuti a Roma, Lorenzo Bagnacani», attaccano i consiglieri dem Giulio Pelonzi e Marco Palumbo. Che si domandano: «È tempo del nuovo cambio di stagione all'Ama? Siamo vicinissimi alla quarta rottamazione di presidente e amministratore delegato in due anni e mezzo, un record assoluto».A riportare i contenuti di una recente missiva del vertice aziendale erano stati i sindacati in occasione della protesta in piazza del Campidoglio di lunedì: «Se l'amministrazione non garantisce per i debiti di Ama con le banche, l'azienda andrà in crisi finanziaria e, come messo nero su bianco da Bagnacani in una recente lettera, avrà difficoltà a pagare gli stipendi da ottobre».E all'indomani dell'sos, anche Fratelli d'Italia passa all'attacco con il capogruppo Andrea De Priamo che chiede di far chiarezza sulla vicenda in un consiglio straordinario ad hoc: «All'inadeguatezza nella gestione dei rifiuti in città si aggiunge ora l'irresponsabile atteggiamento della Giunta 5 Stelle». Intanto, oltre allo sciopero in Ama proclamato e confermato da Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel per il 5 novembre, venerdì prossimo un altro sciopero generale nazionale (dell'Usi) interesserà Ama. L'azienda, che ha già attivato le procedure per assicurare i servizi minimi essenziali alla città, ha fatto sapere che «in base a precedenti casi del genere, prevede un'incidenza limitata sull'erogazione complessiva dei servizi aziendali».riproduzione riservata ®