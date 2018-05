Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ama, Campidoglio e Regione Lazio al lavoro per arginare la crisi sul fronte dei rifiuti a Roma. La raccolta e la pulizia attorno ai cassonetti appare ancora in affanno in diverse zone della Capitale, dove i contenitori per l'immondizia, seppur svuotati, spesso continuano ad essere circondati da cumuli di sacchetti. Criticità si registrano in centro nel quartiere multietnico dell'Esquilino, vicino alla stazione Termini, nel quartiere Prati e anche in viale delle Medaglie d'oro, a due passi da San Pietro. Ad immortalare i cumuli di immondizia in strada sono stati con video e foto gli stessi cittadini. Così, mentre tra gli uffici comunali e regionali ci sono contatti continui per cercare altri impianti nel Lazio, l'Ama è impegnata h24 sul territorio, sia con il monitoraggio, sia con i turni straordinari negli impianti.