Ama, Bagatti nuovo amministratore

Sarà un vertice di transizione a traghettare l'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma il cui Cda è stato di recente azzerato della sindaca Virginia Raggi, da qui alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. E' Massimo Bagatti, già direttore operativo di Ama, il nuovo amministratore unico dell'azienda. Architetto, classe 1959, Bagatti è nato a Pisa, residente a Livorno e vanta numerose esperienze nel campo dell'ambiente e soprattutto dei rifiuti. Ad esempio dal 2008 al 2017 è stato dirigente nell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in un'area della Toscana. Sarà lui a guidare temporaneamente Ama mentre va avanti la scelta del nuovo vertice: per queso il Campidoglio ha di recente pubblicato una call che scade il 4 marzo. Nel frattempo i sindacati (Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel) non hanno preso bene la decisione di un amministratore di transizione bollata come «una scelta debole che guarda al passato». I rappresentanti dei lavoratori hanno quindi chiesto «quale sarà l'operato di questa amministrazione provvisoria» e «quale il progetto complessivo sul ciclo dei rifiuti capitolino».(P. L. M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA