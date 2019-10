Alzi la mano chi non sbircia l'oroscopo. Però cosa siano i temi astrali pochi lo sanno. Ginny Chiara Viola, astrologa, introduce nel mondo della lettura del cielo con Il nuovo Oroscopo personale 2020 (presentato oggi a Milano alla Libreria Rizzoli in Galleria ore 18.30). Ginny ha studiato con il decano Marco Pesatori e dal 2011 ha aperto il blog di oroscopo e astrologia Una Parola Buona Per Tutti. Attiva sui social, collabora con radio e riviste, e nel saggio aiuta a capire come si legge un tema natale e come si può azzardare una previsione personalizzata. Lo spiega «per benino ma a modo mio, con esempi, risate ed esercizi da fare e far fare. Sia perché cosi l'astrologia te la racconto come piace a me, sia perché divertendosi le cose restano più in testa». E dulcis in fundo la pratica con l'Oroscopo 2020. (P.Pas.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

