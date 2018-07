Alvito, il castello è pop

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniBattezzato Castellinaria, il festival di teatro pop organizzato dalla Compagnia Habitas, debutterà domani ad Alvito, borgo in provincia di Frosinone, al centro della Valle di Comino. Fino al 27 luglio a Castello Cantelmo, la prima edizione della rassegna porterà in scena nove spettacoli, primo fra tutti E quindi uscimmo a riveder le stelle, con Giorgio Colangeli che, accompagnato dalla chitarra, reciterà sei canti del Purgatorio, tratti dalla Divina Commedia. A seguire, Illusion of eternity, il live dei Modular a metà tra jazz ed elettronica. Domenica, invece, i burattini di Fulvio Cocuzzo saranno i protagonisti de Le furberie di Pulcinella e Siante e Breghiande, in uno show che metterà insieme storia, cronaca e mito della Valle di Comino. Tra laboratori di scrittura e storytelling, sul palco sfileranno le altre pièce, da L'imbroglietto e Aplod, a Questa è casa mia, Semi e Abu sotto il mare. A chiudere in musica arriveranno le sonorità blues di Mario Insenga&Blue Stuff (informazioni 3880741690).