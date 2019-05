Alvaro Vitali: «Senza quella divisa Pierino non sarebbe mai nato»

Alvaro Vitali, attore comico e volto del personaggio di Pierino: quanto è importante il grembiule di scuola?

«Per me è irrinunciabile, non lo toglierei mai a Pierino. Fa parte della maschera, una maschera a cui sono molto affezionato. Del resto fu Fellini a darmi quel nome: durante le riprese di Amarcord mi guardò e mi disse sembri Pierino».

Che scolaro è stato il suo Pierino?

«Simpatico, goliardico e mai aggressivo: uno che fa scherzi e battute divertenti. Pierino vuole far ridere i compagni, non ridere dei compagni. E' l'anti-bullo per eccellenza. Mia moglie, Stefania Corona, ha scritto una canzone contro il bullismo dal titolo Aiutaci, Pierino».

Quel simpatico alunno-monello è stato un simbolo per intere generazioni...

«Sì, è una maschera a tutti gli effetti: a Carnevale, negli ultimi anni, ci sono tanti bambini e adulti che si vestono da Pierino. Con la cartella portata di lato e l'immancabile grembiule». (L.Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA