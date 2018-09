Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alvaro Soler incontra i fan per presentare e autografare il suo nuovo album Mar de colores, uscito da qualche giorno e già al secondo posto su iTunes Italia. Oggi, alla Discoteca Laziale, (Via Giovanni Giolitti 263, ore 18), ci sarà dunque la possibilità di vedere da vicino l'artista spagnolo dal tormentone facile. L'album, che segue il fortunatissimo debutto di Eterno agosto (disco di Platino in Italia), contiene 13 tracce tra cui il successo dell'anno La cintura: 133 milioni di stream Spotify, 118 milioni di visioni YouTube.«Il mio lavoro è tirare su il morale, abbiamo già tanti problemi nella vita», racconta. Musica e ottimismo, questa è la ricetta di casa. E non a caso proprio lui il cantante spagnolo sa come buttarla in musica quando il sole se ne sta a picco sugli ombrelloni e tutti noi inseguiamo dosi da cavallo di serenità. Alla quinta hit azzeccata dai tempi di Sofia, dopo duetti con Jennifer Lopez e con la giovane star argentina Tini, il ventisettenne Soler è ora atteso dalla prova di un nuovo album. In arrivo poi un nuovo show per il 2019 e chissà che altro. Ma non X Factor «L'agenda è piena. A metà settembre qui in Italia promuovo l'album e incontro i fan nei music store. Dopodiché in autunno voglio riposare, in seguito devo mettermi a preparare il nuovo show. Avrò una band con sezione fiati, una scenografia e una veste concettuale precisa».