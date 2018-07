Altro top-player in uscita: Gandini

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Dieci milioni di euro in tre anni (di cui circa 8,5 in parte fissa), che si sommano ai 40 che verserà Qatar Airways. Ieri è stato ufficializzato l'accordo con Hyundai, back sponsor del club per le competizioni nazionali fino al 2021. Il marchio della nota casa automobilistica comparirà sotto il numero di maglia. Anche l'urna di Nyon regala buone notizie alla Roma. Ieri, infatti, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del terzo turno di qualificazione di Champions. Occhi su Basilea e Benfica visto che l'eliminazione di una delle due permetterebbe alla Roma di essere in seconda fascia. La squadra svizzera è ancora impegnata nel secondo turno contro il Paok e, in caso di qualificazione, se la vedrebbe con i russi dello Spartak Mosca. Sorteggio complicato anche per il Benfica che affronterà il Fenerbahce. Intanto il club rischia di perdere l'ad Gandini sempre più vicino al ritorno al Milan.(F.Bal.)