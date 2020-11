Altro record di decessi: 753 Ma i contagi sono stabili

Simone Pierini

L'Italia galleggia su un plateau di contagi, ma la quota continua a restare troppo alta. E i dati sui decessi e sui ricoveri continuano a peggiorare. Solo ieri sono morte altre 753 persone, quasi duemila dall'inizio di questa settimana e oltre 47 mila dall'inizio dell'emergenza. Sono 3.670 le persone ricoverate in terapia intensiva (+58 rispetto a martedì), con la soglia nazionale di occupazione che viaggia sopra il 40%, e 33.504 i pazienti ospedalizzati in altri reparti (+430).

La curva epidemiologica sembra invece confermare la sua frenata con i casi di questa settimana che viaggiano in parallelo con sette giorni fa: con i 34.283 nuovi positivi registrati ieri (con 234.834 tamponi) sono 93.827 in tre giorni, circa cinquecento in più rispetto ai numeri degli stessi giorni della settimana scorsa.

Il rapporto tra positivi e casi testati è sceso dal 30% al 27%, il rapporto tra positivi e tamponi dal 15% al 14%.

La Lombardia resta sempre la regione con più contagi giornalieri (oltre settemila in un giorno) seguita dalla Campania e dal Piemonte (sopra i tremila). Tanti - infine - i guariti: ieri 24.169.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA