Altro che slow. Qui sembra tutto molto fast, eccetto i tempi di attesa. Sembrava essere partito bene questo ristorante con poche sedute quando qualche anno fa ha aperto a Milano. Se non altro per avere portato una ventata di sicilianità a due passi dal Duomo a chi è amante di arancine, caponata di melanzana o della pasta alla norma. Lunga attesa dopo l'ordinazione, piatti sotto la media e servizio confuso. Nonostante qui vadano in scena la tradizione e le ricette semplici. I panini terroni, amano chiamarli qui, non sono niente di speciale quando potrebbero essere un valore aggiunto: il pane non è ottimo e il condimento pure. Stessa cosa per i secondi, per il trancio di tonno in crosta di pistacchi o per quello di pesce spada. Qui, a dispetto del nome, sembra tutto fatto di fretta e molto approssimativo.

SlowSud, Ristorante Terrone - via delle Asole 4, Milano - Tel. 02/72.00.2595

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

