ALTRO CHE RIFIUTI

Ida Di GraziaÈ bastata una segnalazione al comandante della Polizia Locale di Roma Antonio Di Maggio per scoprire in pieno centro una base di stoccaggio di merce contraffatta in un deposito dell'Ama. Sono subito scattati i controlli da parte della Sezione di pronto intervento centrostorico-decoro urbano (PICS), che giunti sul posto - in via Zucchelli 8 hanno sequestrato quasi 3.000 articoli. Borse, portafogli, scarpe, magliette tutte imitazioni di noti brand di moda, ben nascoste nei bidoni dell'Ama e coperti da sacchi dell'immondizia per non destare sospetti.Un escamotage che è stato smascherato dai caschi bianchi giunti sul posto. Gli uomini del Pics hanno proseguito gli appostamenti nella zona fino a tarda serata, ma nessuno dei venditori si è presentato. Secondo quanto si apprende, nell'area a disposizione dell'azienda Ama, tutti i giorni intorno alle 19.30 gli ambulanti, per la maggior parte cittadini del Senegal, si recavano in questo centro di smistamento per dividersi la merce e distribuirla, nelle ore serale, nelle vie e nelle piazze del centro: Da Fontana di Trevi, a piazza di Spagna, via del Corso, fino a piazza Navona. Un duro colpo all'abusivismo, che solo in questa occasione avrebbe generato un giro d'affari intorno a 71.250 euro, stimando che la merce sarebbe stata venduta in media intorno ai 25 euro al pezzo.Nei giorni scorsi si sono intensificati i controlli dei vigili per arginare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, come ad esempio il blitz di mercoledì scorso quando gli agenti del gruppo Pics, sono riusciti a scoprire un altro un deposito di merce contraffatta nel confessionale della chiesa di via Poli, in pieno centro storico della Capitale a pochi passi da Fontana di Trevi. In quel caso il bilancio della giornata è stato di 3000 articoli sequestrati ed è stato identificato e sanzionato un cittadino del Bangladesh di 35 anni.riproduzione riservata ®