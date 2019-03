Altro che pistole e coltelli, alla stazione Termini si rapina a... morsi. Un 32enne tunisino è arrivato ad azzannare, pur di rubare il cellulare e le carte di credito a un turista.

Il derubato si trovava alla stazione Termini, ed è stato lui stesso a ricostruire la dinamica degli eventi: il rapinatore, pur di riuscire a strappare alla sua vittima il cellulare e le carte di credito era arrivato a mordergli una mano, costringendolo a mollare la presa.

La fuga del ladro azzannatore è però durata poco. Due pattuglie della Polizia di Stato sono subito intervenute, trovando il rapinatore 32enne dentro un fast food poco lontano, mentre aveva ancora con sé lo smartphone appena sottratto. Alla richiesta degli agenti, l'algerino non è stato in grado di sbloccare il cellulare ed è stato quindi portato in centrale, dove sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio a suo carico.

