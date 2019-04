Altri tre accoltellati, Londra nell'incubo

James Perugia

La paura invade i vicoli di Londra. Otto persone sono state accoltellate in 8 giorni, le ultime nella notte tra sabato e domenica. Vittime scelte a caso, apparentemente senza motivo, o ferite in una rissa. Una ragazza di 20 anni accoltellata allo stomaco sabato sera è grave. Si è trascinata sanguinante all'ospedale, dove è stata ricoverata d'urgenza. Era stata colpita nel quartiere di Holloway, Londra nord. A pochi chilometri da Whitechapel, dove nell'estate del 1888 Jack lo Squartatore assassinò cinque donne. Centrotrenta anni dopo, alcuni temono che la sua follia omicida sia tornata a Londra.

L'escalation di crimini violenti, che si sta esprimendo attraverso ripetuti episodi di accoltellamento, è un fenomeno di assoluta priorità anche per il primo ministro inglese Theresa May, che pure è alle prese con le grane della Brexit. La notte di violenze tra sabato e domenica segue di poche ore una riunione straordinaria del suo gabinetto.

Gli investigatori hanno fermato un ragazzo di 23 anni, sospettato per l'accoltellamento della donna ad Holloway. Gli altri due feriti del week end sono un adolescente accoltellato a Kingsbury e un uomo colpito a Brixton, nel sud della capitale. Per tutta la notte sono stati concessi poteri straordinari alla polizia nell'area di Lambeth, a sud di Londra, per sventare altre violenze.

Secondo il sito inglese Mirror solo nel 2019 ci sono stati 40 accoltellamenti mortali in Inghilterra, di cui 23 a Londra.

