altri appuntamenti

CASAIDEA 2019

FIERA DI ROMA

Torna l'appuntamento

con Casaidea e con gli eventi da vivere e seguire in fiera, tra novità e tendenze del settore arredo e design. La 45a edizione della mostra organizzata da MOA ospita - all'interno dell'Area Meeting al padiglione 1 - un ricco calendario ricco di eventi, convegni, workshop e presentazioni. Domani alle 16, c'è Materia Diversa, un incontro a cura dell'architetto Filippo Bombace per presentare le novità su materiali e tecniche dell'architettura, con particolare attenzione all'innovazione e all'eco-sismabonus (incentivi fiscali per sicurezza ed efficientamento energetico).

Tra i temi trattati, il benessere in casa (con le aziende danese Hygge e la finlandese Kalsarikännit) il focus sulle cucine e camere da letto, il Salone dell'Outdoor (arredi per esterni) e la novità del concorso Next home.

Da domani al 31/03

info casaidea.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA