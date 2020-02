Altre cinque macchinette mangia plastica, ora anche alla stazione Malatesta della metro C e ad Anagnina metro A (con le tre già esistenti, in totale saranno otto) e più capienti, si passa da 400 a 1800 pezzi per macchina. Le novità del progetto +Ricicli +Viaggi sono state presentate da Virginia Raggi.

«Le macchinette mangiaplastica - ha detto la Sindaca - hanno riscosso un grande gradimento tra i cittadini. In questi 7 mesi abbiamo raccolto più di 2,8 milioni pezzi che sono andati tutti alla filiera del riciclo senza alcuna dispersione nell'ambiente. Con una bottiglietta inserita si riesce a caricare un piccolo credito di 5 centesimi. Una grande sinergia a cui oggi aggiungiamo nuovi partner: oltre a MyCicero e TabNet da oggi anche TicketAppy. Tre partner che ci aiutano a fare i biglietti: Coripet per il riciclo delle bottiglie e Atac che mette a disposizione le stazioni e i biglietti. Roma sta facendo scuola in Italia grazie ad un'iniziativa che combina innovazione e semplicità».

