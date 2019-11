Emilio Orlando

Tartufi pregiati, telefonini, lavori di ristrutturazione gratis nelle case private di dirigenti e funzionari pubblici, erano le tangenti per farsi assegnare gli appalti per la manutenzione di palazzo di giustizia di piazzale Clodio, della corte d' Appello e del tribunale civile di viale Giulio Cesare. Venti le persone, tra burocrati, impiegati ed imprenditori finite in manette al termine di un' indagine condotta dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Erminio Amelio. I detective del nucleo speciale anticorruzione della guardi di finanza, hanno scoperto, attraverso le intercettazioni telefoniche ed i documenti sequestrati che alcuni degli indagati, per sfuggire all' inchiesta, falsificavano le proprie date di nascita in modo da avere una seconda identità, da utilizzare nelle gare. Da qui il nome Alter Ego con cui è stata battezzata l' indagine.

«Un atlante della moderna corruzione», così il procuratore Paolo Ielo ha definito il quadro inquietante emerso dalla vicenda, su cui gli inquirenti stanno ancora indagando. L' inchiesta scaturita dopo alcune anomalie segnalate alla finanza ha fatto emergere una attività illecita ormai collaudata, che andava avanti da tempo e dove le manutenzioni, ordinarie e straordinarie venivano assegnate alle ditte con l'affidamento diretto senza indire il bando di gara. La lente d'ingrandimento del nucleo speciale anticorruzione della Guardia di Finanza, ha esaminato le posizioni di 8 funzionari pubblici in servizio in presso vari enti e di 12 imprenditori. Questi ultimi garantivano ai funzionari anche appoggi per nomine nei ministeri o l'acquisto di una casa a condizioni vantaggiose.

Per eludere i controlli e non far risultare i precedenti penali, uno degli arrestati, considerato una delle figure chiave dell' inchiesta era arrivato a falsificare le proprie generalità, indicando una data di nascita diversa, pur di vedersi assegnare le opere di ristrutturazione come i lavori per 103 mila euro per il rifacimento del corridoio che collega le celle dei detenuti alle aule, quelli da 400 mila euro per gli impianti di climatizzazione e antincendio della corte d'appello. Sotto esame anche i lavori da 115 mila euro per i bagni ed in ultimo l'adeguamento delle celle ad archivio per un importo da 158 mila euro.

22 Novembre 2019

