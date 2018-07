Altaroma si inchina a Balestra

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altaroma ha reso omaggio a Renato Balestra con una sfilata-tributo sul set Antica Roma di Cinecittà. Capi iconici, senza tempo, frutto della capacità progettuale di un couturier che proviene da studi ingegneristici ma scelse, giovanissimo, di dedicarsi alla moda. La sfilata si è aperta con il primo modello disegnato da Renato Balestra in blu, quel colore, iconico, che sarebbe poi diventato il mitico Blu Balestra e si è conclusa con un abito da gran sera dedicato a Roma. E intanto la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Mibact sta avviando, in queste settimane, l'iter conoscitivo dell'archivio dello stilista per dichiararlo bene di «interesse storico particolarmente importante» «Emozionato di diventare un monumento nazionale, far parte dei beni culturali non è una cosa da poco», ha detto lo stilista. Roma ha accolto Balestra giovanissimo, in arrivo da Trieste. «All'inizio volevo occuparmi di cinema. Roma era meravigliosa, era la Dolce vita. Ero un ragazzo quando ho cominciato a fare questo mestiere e continuo a farlo ancora oggi».Il couturier non ha mai tradito la capitale. «Sono sempre rimasto fedele a questa città, Roma mi ha creato. Le devo molto».(G.Pos.)