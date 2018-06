AltaRoma sbarca a Cinecittà

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Altaroma apre i battenti a Cinecittà. Da oggi a domenica torna la manifestazione dedicata all'haute couture che quest'anno è ospitata nei luoghi simbolo della cinematografia internazionale, il Teatro 10 e 12, i set dell'antica Roma.In cartellone sempre tre sezioni: Fashion Hub (la presentazione di maison di neo-couture), Atelier (maison e piccole sartorie) e In Town (business in città). Negli studi di Cinecittà oggi è atteso il tributo a Renato Balestra. Nella stessa giornata sarà proiettato un film di Ottavio Rosari dedicato a Roberto Capucci, La moda proibita, il couturier riuscito a collocare la sua opera fuori dai circuiti convenzionali. Sempre oggi l'incontro al Maxxi con lo stilista Marco De Vincenzo, siciliano ma romano d'adozione, tra personalità più interessanti nel panorama internazionale. E poi Sabrina Persichino, che ha già sfilato ieri negli spazi del Palazzo delle Esposizioni, mentre sempre ieri si è inaugurata la mostra del fotografo Michael Stabile nei saloni dell'Aleph Rome Hotel. E ancora, oggi sfila la collezione haute couture Lovers di Sylvio Giardina, tornato sulle passerelle romane. Atteso nella capitale anche il ritorno di Abed Mahfouz in una sfilata-evento con Natasha Pavluchenko. Continua, anche per il 2018 la partnership di Altaroma con la moda portoghese (Portugal fashion) e la moda latino americana.E poi la mostra dedicata a Raffaella Carrà al Teatro 1 di cinecittà, dove si ammirano i bozzetti ei disegni preparatiori di capi indossati dalla soubrette firmati da Costumisti come Luca Sabatelli, Gabriele Meyer, Corrado Colabucci, Enrico Ruffini. (P.Pas)riproduzione riservata ®