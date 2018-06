AltaRoma, la moda che fa spettacolo

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Moda e cinema, il connubio inossidabile, torna protagonista di Altaroma (fino al 01/07). Le sfilate della kermesse modaiola più attesa della capitale quest'anno avranno, infatti, come cornice d'elezione Cinecittà i cui storici teatri 10 e 12, tanto cari a registi come Federico Fellini, Luchino Visconti, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola ospiteranno le creazioni dei talentuosi stilisti provenienti da tutto il mondo. Novità è la parola d'ordine. Riflettori puntati, dunque, sui giovani talenti forieri di idee suggestive e seduttive. In passerella si avvicenderanno le collezioni di Maria Lamanna, Cardillo Design, Nico Giani, Mihatami, Michele Chiocciolini, Gaetano Pollice, Federica Tosi, Sylvio Giardina e Marco Proietti. Rossano Giuppa curerà la regia di Anna Cappelli adora i Baustelle rappresentazione che fonde moda e teatro, nella quale si incastona la capsule di camicie firmate Italo Marseglia. Spazio anche alla mostra Iconoclasti che celebra Raffaella Carrà con abiti, accessori, oggetti e foto. E poi le scuole e le accademie tra le quali spicca l'Accademia Koefia, da sempre tra le istituzioni sartoriali più autorevoli del panorama internazionale che quest'anno, nei giardini dell'Ambasciata d'Indonesia, propone Summer Fashion- Appunti di Couture. In programma anche la quattordicesima edizione del concorso di scouting Who is on the next?, la presentazione di un docu-film su Roberto Capucci e un tributo al decano dell'Alta Moda italiana Renato Balestra nel set dell'antica Roma di Cinecittà.