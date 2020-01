Altaroma emergenti e grandi firme

Veronica Timperi

Alla Fortezza da Basso l'edizione numero 90 di Pitti Bimbo si è tinta di colori vivaci, fantasie ispirate alla natura, e soprattutto ha guardato all'ecologia, perché i primi a dover essere sensibilizzati alla salvaguardia del pianeta sono proprio i bambini. A partire dal loro guardaroba.

Blauer Junior ha un occhio di riguardo alla sostenibilità. Per la bambina si gioca con volumi puffy in tessuti metallizzati, silver, laminé, multicolor, con effetti lucidi ed opachi, abbinati al nylon lucido sia tinta unita che fantasia, con pattern stellati sia monocromatici che colorati. I tessuti tecnici e le imbottiture sono eco-friendly sia internamente che esternamente. Fantasie floreali e tessuti svolazzanti per Twin Set che mette l'anima romantica e a tratti retrò, simbolo del brand, nella collezione Mini Me, con mamma e figlie vestite con gli stessi mini dress, oppure con gonne a corolla della stessa fantasia flower. Dolce&Gabbana punta su colori e stampe, tessuti raffinati e versatili, eleganza e comodità. La linea è un omaggio alla flora e alla fauna attraverso stampe e ricami che decorano capi dalle sfumature autunnali. Gufi, uccelli, foglie e alberi, e motivi animalier arricchiscono T-shirt, maglioni, gonne e vestiti, riportando la mente all'immaginario campestre e boschivo.

Emilio Pucci rafforza la propria identità declinando motivi e colori iconici in un sorprendente gioco di intarsi e abbinamenti cromatici. Colori pastello, texture preziose e volumi da ballerina, mescolati a fantasie animalier per Monnalisa, che ha portato in passerella una collezione piena di glamour per genitori e figli.

