«AltaRoma al via, tra innovazione e moda 4.0»

Paolo Travisi

Roma, palcoscenico di stilisti e fashion, in occasione della Settimana della Moda, che dal 4 al 7 luglio animerà il PratiBus District, uno spazio riqualificato, che prima ospitava un deposito di Atac. 100 giovani stilisti avranno la possibilità di far conoscere la loro creatività nella kermesse organizzata da AltaRoma, di cui ci parla il direttore generale Adriano Franchi.

Quali sono i punti forti di questa edizione?

«Siamo sempre più orientati verso il sostegno ai giovani designer. In questa edizione il palcoscenico è dedicato a loro ed ai 400 studenti delle accademie di moda. Poi i temi del futuro: dalla moda sostenibile che punta al riciclo alla moda 4.0».

La tecnologia è protagonista?

«Vedremo le nuove tecniche di costruzione di un abito, accessori ed applicazioni di wearable tecnology, che possono andare dai led ai sensori che rilevano dati corporei».

Perché AltaRoma sta puntando sulla formazione di nuovi talenti?

«Roma vanta eccellenze mondiali, con scuole ai primi posti delle classifiche internazionali sulla qualità formativa. Rispetto al passato in cui il focus era l'alta moda, abbiamo puntato sui giovani e nell'ultimo triennio ci è stato riconosciuto questo ruolo - anche dal Mise - all'interno del sistema moda italiano».

Quindi Roma è anche un collettore per la nascita di nuovi brand?

«È il posto dove un giovane agli inizi può trovare il supporto di cui ha bisogno. E' il primo gradino che lo porta a presentarsi agli addetti ai lavori, ai buyers, alla stampa, agli showroom».

Se molti giovani alla ricerca di lavoro preferiscono l'estero, in questo caso bisogna restare a Roma?

«Il punto di partenza può essere Roma, per poi crescere all'estero. A Roma c'è il nuovo, giovani che non si trovano su altre piazze o dove ci sono brand già consolidati che non consentono la stessa visibilità».

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

