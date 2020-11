ALTALENA COVID SULLE ROMANE

Enrico Sarzanini

Alla fine Ciro Immobile è stato liberato e questa mattina alle 8 sarà in Paideia per le visite di idoneità che gli consentiranno di tornare ad allenarsi. Dopo due giorni di tira e molla, di tamponi prima negativi e poi di nuovo positivi alla fine la Asl ha dato il via libera all'attaccante che, negativizzato, può finalmente tornare ad allenarsi. Un bel sospiro di sollievo per Inzaghi che aveva ormai perso ogni speranza, certo che l'attaccante fosse destinato a restare ancora in isolamento nella sua villa a due passi dallo stadio Olimpico. Fermo da più di 10 giorni Immobile dovrà ritrovare la condizione e molto probabilmente non potrà scendere in campo dall'inizio a Crotone, ma il suo ritorno è ossigeno puro per l'allenatore che ieri ha dovuto fare i conti con la tegola Milinkovic: il centrocampista è risultato positivo al Covid mentre era in ritiro con la Nazionale e adesso dovrà restare in quarantena in Serbia. Out sia a Crotone che in Champions contro lo Zenit, Inzaghi spera di averlo almeno per la gara interna contro l'Udinese. Fuori causa anche Luiz Felipe che non si allena da una settimana: si parla di un problema alla caviglia ma c'è chi teme un altro caso di Covid. Da chiarire la posizione di Luis Alberto che, dopo lo sfogo via social contro Lotito sulla questione stipendi, è stato multato di 50mila euro. La società medita di escluderlo dai convocati di Crotone ma il fatto che abbia chiesto subito scusa e l'impegno mostrato in questi giorni in allenamento (sottolineato a più riprese da Inzaghi al diesse Tare) depongono a suo favore. Unica nota positiva per il tecnico il ritorno a pieno regime di Leiva che in un'intervista a Tv Globo parla del futuro: Sono molto felice alla Lazio. La nostalgia che ho per la famiglia, per le persone che ho lasciato in Brasile, non è svanita e quello di tornare a giocare qui è qualcosa che ho sempre avuto in mente, in futuro sarebbe bello tornare. C'è infine un figlio d'arte tra i nuovi acquisti della Lazio Under 17: si tratta di Andrea Cannavaro, figlio del Campione del Mondo Fabio.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA