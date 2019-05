Alta tensione oggi alla Sapienza dove è prevista la partecipazione di Mimmo Lucano a un evento organizzato dalla facoltà di Lettere. Il questore di Roma ha vietato la manifestazione annunciata da Forza Nuova in concomitanza con l'intervento dell'ex sindaco di Riace. Secondo quanto si è appreso, alla base della decisione ci sarebbero motivi di ordine e sicurezza pubblica. Ma Forza Nuova risponde che la manifestazione ci sarà nonostante il divieto: «Il questore non può negarla», dicono dalla formazione politica. E l'ex-sindaco di Riace replica: «Non ho paura di Forza Nuova, sarò all'ateneo».

Il seminario, organizzato dal Dottorato di storia, antropologia e religioni della facoltà della Lettere della Sapienza, si intitola Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Lucano sarà in aula Odeon alle 15 per condividere con gli studenti il modello di accoglienza messo in campo nella sua Riace.

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

