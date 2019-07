ALTA TENSIONE

Sulla Tav i segnali preoccupanti sono chiari: i proclami bellicosi sui siti online, l'annunciato arrivo di rinforzi di anarchici da altre regioni e dall'estero, lo scontro tutto interno al Movimento No Tav. Il sì alla Torino-Lione attraverso le parole del premier Conte hanno avuto l'effetto-miccia in Val di Susa. Digos, antiterrorismo e 007 hanno già cerchiato in rosso il corteo previsto per il 27 luglio. «Sabato al cantiere può accadere di tutto - annuncia infatti l'attivista Dana Lauriola, 37 anni -. La partita non è conclusa, per finire quest'opera dovranno passare sui nostri corpi». Gilet gialli ed esponenti di Action antifasciste Paris banlieu sono pronti a partecipare al Festival No Tav, con il serissimo rischio di incidenti contro la polizia. L'Antiterrorismo sta vagliando le segnalazioni in arrivo da tutta Italia sulla chiamata alle armi degli ambienti antagonisti decisi a trasformare i cantieri della Val di Susa in uno scenario di guerriglia. Anche i reparti mobili di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati allertati sui potenziali pericoli relativi ad azioni di gruppi organizzati in stile black bloc. Al Senato Conte è stato contestato da buona parte di pentastellati che hanno abbandonato le postazioni. E Luigi Di Maio attacca: «La TorinoLione è un regalo alla Francia, è un'opera che non si deve fare. Siamo contro ma non lasciamoci dividere dai media. Fermare la Tav in Parlamento si può con il nostro 33%».

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

