Almirall e Dermira insieme contro la dermatite atopica

MILANO - Le aziende Almirall e Dermira hanno stipulato un accordo in base al quale Almirall ha acquisito un'opzione per ottenere in licenza esclusiva i diritti di sviluppo e commercializzazione in Europa di lebrikizumab', indicato per il trattamento della dermatite atopica.

In cambio Dermira riceverà un pagamento anticipato di 30 milioni di dollari. Se Almirall eserciterà l'opzione di ottenere la licenza a seguito dei risultati dello studio di fase 2b in corso, attesi per aprile, Dermira riceverà una commissione di $50 Milioni e avrà diritto a ricevere ulteriori royalties per sviluppo, regolamentazione e vendite.

Lebrikizumab è un anticorpo monoclonale sperimentale, che blocca il segnale di IL-13, una citochina che gioca un ruolo chiave nella patogenesi della dermatite atopica da moderata a grave. Sulla base del ruolo centrale di IL-13 nella dermatite atopica e del profilo unico di lebrikizumab, che comprende un meccanismo d'azione differenziato, l'alta affinità per IL-13 e la robusta farmacocinetica, le aziende confidano di fornire una terapia convincente combinando sicurezza, tollerabilità ed efficacia, convenienza e facilità d'uso per le persone con dermatite atopica da moderata a grave e per i professionisti sanitari.(A.Cap.)

