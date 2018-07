Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ALLUMIERESAPORI DI UNA VOLTANel piccolo borgo in provincia di Roma è una tradizione consolidata e, da oggi a domenica, tornerà a solleticare i palati curiosi. E' la Sagra degli antichi sapori e dell'acquacotta che, promossa dalla Storica Contrada Polveriera, darà il via a tre giorni di degustazioni, in piazza Chigi, alla scoperta delle specialità gastronomiche locali. Oltre ad acquacotta e mentucciata, due ricette povere che prevedono pane, verdure e patate, verranno serviti gnocchi con tartufo o all'amatriciana, le beghe, un tipo di pasta fatta con acqua e farina dalle signore del paese, e gustose bruschette. Poi ancora trionfo di gusto, con trippa, spezzatino alla maremmana e fagioli con cotiche e salsicce, da abbinare ad un calice di buon vino locale o alle birre artigianali. Per chiudere in dolcezza, tante bontà artigianali, tra cui crostate con marmellata e pizza brodosa, preparata con zucchero, cannella e ricotta.Info 3204657344