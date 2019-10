Allora, Nancy, c'è questo vicino di casa che ha deciso di avere una tresca con me e contemporaneamente con un'altra persona preesistente. Avevo iniziato, poi invece ho deciso di interrompere, perché, visto che dice che quella è soltanto una con cui si diverte, gli ho detto allora rendila partecipe che ti diverti anche con me. Lui mi ha risposto di no, e siccome è il mio vicino di casa, proprio della porta accanto, preferisco tenermelo come vicino, che può servire sempre, che ne so un uovo, un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di burro e poi me li viene pure a cucinare! E quindi ho scelto il vicino di casa.

Cara Nella, c'è della prepotente saggezza in quel che dici. Intanto, mi piace l'onestà verso la preesistente tipa, che almeno possa scegliere anche lei. Poi mi diverte la libertà con cui vivi il tuo sottopancia, molto sana, e anche allegra, pare. In ultimo, hai proprio ragione: in mezze tresche ci si può ritrovare con estrema facilità, ma uno che viva da solo e che abbia tutti gli ingredienti per una buona frittata, e soprattutto che se bussi alla sua porta sia pronto a darteli, è talmente raro da essere irrinunciabile. Perché in questa società è più facile trovare una buona notte di sesso, che un ottimo vicino di casa. Appoggio la tua scelta. Viva i vicini. Abbasso le mezze cose.

(brillisevuoi@leggo.it)

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA