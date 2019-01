Allerta temporali e vento «Criticità fino a domani»

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vento forte, temporale e mare in burrasca (per quel che riguarda la costa). Roma rischia la paralisi come già avvenuto più volte in seguito al maltempo. La settimana capitolina riparte all'insegna dell'allerta meteo con la Protezione Civile che ha diramato il codice giallo per la giornata di oggi. Lo ha reso noto il Centro Funzionale Regionale che parla di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi appenninici.Per questo motivo è stata valutata una criticità per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta del centro Italia, compreso il Lazio. Il rischio per i cittadini romani è che la città si blocchi, rimanendo congestionata nel traffico. Alta l'attenzione anche per quel che riguarda gli allagamenti, con gli occhi puntati sui tombini, che già in passato hanno condizionato pesantemente la viabilità e la sicurezza di automobilisti e motociclisti, senza dimenticare le problematiche provocate all'interno delle stazioni metro A e B.Fortunatamente il maltempo dovrebbe lasciare una tregua per la giornata di martedì dove a far da padrone sarà il vento di tramontana che abbasserà nuovamente le temperature. Ma sarà solamente una breve pausa. (S. Pie.)