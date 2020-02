ALLERTA METEO

Roberto Burioni, virologo e immunologo: nei prossimi giorni è prevista un'ondata di freddo e gelo in tutta Italia, potrebbe bloccare la diffusione del virus?

«Non sappiamo se le condizioni meteo influiscano sulla diffusione del Coronavirus. Possiamo solo sperare che la trasmissione da individuo a individuo si attenui presto».

Come possono proteggersi i cittadini?

«Intanto non facendosi prendere dal panico. Poi attuando le precauzioni basilari: lavarsi spesso le mani, utilizzare i disinfettanti, evitare se possibile gli ambienti affollati. Infine avere l'accortezza di stare a una distanza di sicurezza, direi almeno di un metro, dalle altre persone».

Lei ritiene che siamo ancora in una fase di espansione dei contagi?

«Non posso predire quello che accadrà, perché questo è un virus che non conosciamo. Le misure straordinarie di sicurezza varate dal Governo sono intense, ma non ne vedremo gli effetti prima di una settimana».

