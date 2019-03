Allergie e rischio cancro Ritirate nove sostanze

Sabrina Quartieri

Adornare il corpo come una tela indelebile si può, ma attenzione ai colori che si iniettano sotto la pelle.

Nella giungla delle sostanze che si usano per fare i tatuaggi, infatti, c'è un alto tasso di tossicità. Tanto che è appena arrivato un nuovo stop del Ministero della Salute sugli inchiostri. Stavolta, a entrare nella lista dei prodotti vietati, sono 9 pigmenti provenienti dagli Stati Uniti, perché considerati cancerogeni o, comunque, capaci di provocare allergie. Come spiega il provvedimento pubblicato sul sito del dicastero, gli articoli sottoposti a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo sono il Dubai Gold, il Sailor Jerry Red, il Black Mamba, il Green Beret, l'Hot Pink, il Banana Cream, il Lining Green, il Lining Red Light e il Blue Iris. Tutti inchiostri banditi dal mercato con notifiche pubblicate tra il 21 e 26 marzo scorsi perché non conformi alla Direttiva europea del 2008 che regola il settore.

Nelle miscele di colori proibiti, infatti, sono state trovate sostanze pericolosissime che vanno dalle ammine aromatiche (come toluidina e anisidina), agli idrocarburi policiclici aromatici, anch'essi considerati da tempo come cancerogeni.

