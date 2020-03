Allenatori, analisti e vip tutti in campo il calcio da tavolo è tornato di moda

Marco Lobasso

Tutti a casa a sognare il calcio, in queste settimane assurde di astinenza. Così, inevitabilmente, il pensiero è andato al caro vecchio amatissimo Subbuteo, il gioco manuale che nella storia ha più rappresentato (e lo fa ancora) lo sport del calcio. Via la polvere dagli scatoloni ed ecco di nuovo pronto il panno verde del calcio da tavolo, magari steso su un tavolo o sul pavimento. Padre contro figlio o fratelli contro: il Subbuteo in questi giorni è tornato di moda in tutta Italia. Il primo è stato l'attore Gianfranco Gallo che lo ha annunciato in tv sulla Rai, poi tanti Vip, analisti e, soprattutto, allenatori. I tecnici con il Subbuteo hanno ritrovato schemi, idee, gioco da immaginare e da mettere in pratica, sia pure su un tavolo verde e non in campo.

«E' molto meglio della playstation, sia per giocare sia per tenere in allenamento la testa e per studiare schemi e moduli» spiega Massimo Bolognino, napoletano, che in carriera ha vinto venti titoli mondiali tra gare individuali e con la Nazionale.

«E non è solo una questione di calcio - aggiunge - ma anche un fattore sociale di alto livello: il Subbuteo nelle case, in questi giorni di quarantena, ha riavvicinato le famiglie, ha riportato insieme i papà e i propri figli. Sono tornate le sfide come ai tempi dei nostri anni 70 e credo sia una cosa bellissima. Ho ricevuto decine di messaggi e richieste di consigli su come riprendere a giocare. Quando avremo battuto il Coronavirus, ci ritroveremo tanti vecchi-nuovi giocatori di Subbuteo in attività».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA