Allegri: «Se la Juve non mi caccia, io non mi nuovo»

Timothy OrmezzanoTORINO - Toccato il settimo cielo, la Juve ha subito cominciato a guardare oltre, all'ottavo scudetto. La conferma di Allegri al timone bianconero è sempre più probabile, con buona pace di chi ritiene che il suo ciclo sia concluso: «Se non mi mandano via, io penso di restare qui anche il prossimo anno», dice forte e chiaro il tecnico, prima di dare quattro giorni di riposo ai suoi, attesi soltanto venerdì a Vinovo. Le motivazioni non sono un problema: «Quelle si trovano sempre». Allegri resterebbe ancora più volentieri se dovesse arrivare un big a centrocampo: sogna uno tra Milinkovic-Savic e Isco, entrambi però costosissimi.Marotta ci proverà, intanto si dice «sicuramente molto ottimista» sulla permanenza del Conte Max: «Avremo un confronto nella prossima settimana. Tutto dipenderà da lui». Si può fare, insomma, così come si può continuare con la meglio gioventù bianconera («Dybala e Bernardeschi rimarranno di sicuro») e con altri elementi più esperti («credo che Mandzukic voglia proseguire con noi»), ma non con Buffon, che giovedì, in una conferenza stampa indetta allo Stadium, annuncerà il suo imminente addio. «Questo scudetto è più che mai di Allegri. Se resterà? Confermo quanto ha detto Marotta», aggiunge il vicepresidente Nedved. Che poi rivela il propellente per l'ennesima impresa juventina: «Le critiche ci hanno dato qualcosa in più. Siamo degli animali, vogliamo vincere sempre. Non bisogna mollare niente».riproduzione riservata ®