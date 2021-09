Allegri ritrova la vittoria: 3-0 con il Malmö

La Juventus ricomincia da tre e dalla Champions. I bianconeri avevano bisogno come l'aria di una serata così. Troppa differenza di valori con il Malmö, agnello sacrificale del Gruppo H travolto 0-3 a domicilio. Non aver preso gol è molto importante, alla Juve non accadeva dal 2 marzo puntualizza Allegri -. Domenica affrontiamo un Milan in grande forma e pieno di entusiasmo. Nedved nel prepartita esterna ottimismo (proveremo a vincere la Champions, sono fiducioso) e coccola Dybala: Vogliamo il rinnovo. La Juve passa al 23' con un colpo di testa di Alex Sandro. A raddoppiare, al 45', ci pensa Dybala su rigore generoso (trattenuta su Morata). Un minuto dopo il tris di Morata, a tu per tu con il portiere Diawara: Vincere aiuta a vincere dirà lo spagnolo -. Ascoltiamo il mister e pedaliamo. Nella ripresa il subentrato Kean cala il poker ma in fuorigioco. Szczesny si gode finalmente una notte senza gol né papere. Non sorride invece l'ex Cristiano Ronaldo: la sua rete allo Young Boys non evita la sconfitta (2-1) allo United.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

