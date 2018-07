Allegri: la Champions è il primo obiettivo

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - «E adesso, Cristiano, portaci la Champions». Questo il messaggio intonato da più voci, dentro e intorno alla Juventus. Ronaldo, del resto, sa bene come si fa: l'ha vinta cinque volte, una con lo United e quattro con il Real. Lo stesso appello arriva in qualche modo anche da Allegri: «Cristiano Ronaldo rappresenta un salto di qualità per tutti. So che è molto contento, è un grande professionista, un valore aggiunto importante per una squadra che ha già fatto grandissime cose. La nostra società ha fatto una cosa straordinaria per la Juve e per il calcio italiano».Dopodiché, inevitabilmente, ecco spuntare le grandi orecchie della Coppa dei grandi sogni bianconeri: «L'obiettivo di vincere la Champions c'è sempre stato, e sicuramente l'acquisto di Ronaldo ci dà ancora più consapevolezza per raggiungerlo. Ma questo trofeo, insieme al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana è tra i quattro obiettivi per cui la Juventus ha sempre giocato». Infine, sulla possibilità che il no di Allegri al Real fosse stato in qualche modo suggerito dal trasloco da Madrid a Torino di Ronaldo: «Ho solo seguito il mio istinto - aggiunge il Conte Max -. Ringrazio Florentino Perez ma io sto bene alla Juve, che ha un progetto importante».Quale? Più ancora dell'ottava meraviglia consecutiva tricolore, quella Champions che manca da 22 lunghi anni. Per dare ulteriore spinta al suo progetto, la Signora vorrebbe portare via un altro giocatore alle merengues, quel Marcelo individuato come sostituto ideale di Alex Sandro, per il quale non bastano i 40 milioni offerti dal Psg. Sarà dura, molto dura, almeno finché non arriverà un bel gruzzolo dalle cessioni. Non quella di Dybala, per il quale il Liverpool offrirebbe 90 milioni. Semmai quelle di Higuain e Rugani al Chelsea per (almeno) un centinaio di milioni. Ecco perché per la corsia sinistra resistono le alternative low cost, in testa Bernat e l'adattabile Darmian, per il quale ieri c'è stato un nuovo contatto con l'agente Tinti.Intanto cresce l'attesa per il grande evento con cui la Juve lunedì presenterà Cristiano Ronaldo. La sceneggiatura è ancora top secret. Si parla di una presentazione in stile hollywoodiano, con giochi di luce e un elicottero che sorvolerà lo Stadium, il cui accesso sarà probabilmente a pagamento: il piano di rientro per i 357 milioni stanziati tra cartellino (117) e ingaggio (240 lordi per quattro anni) del fuoriclasse portoghese passa anche da qui.E dalla vendita delle magliette di CR7. Martedì lo store online della Juventus è andato per alcuni momenti in crisi, così come il negozio ufficiale (adiacente allo Stadium), che ieri ha dovuto chiedere un rifornimento extra di lettere per comporre la scritta Ronaldo sopra il numero 7 liberato da Cuadrado.Nel negozio in preda alla Cristiano-mania è passato anche Perin, convinto che «allenarsi con Ronaldo sarà un vantaggio. Non mi sorprende che la Juve abbia preso un campione del genere, la nostra società è alla pari di Real, Barcellona e Bayern». E, quindi, più che mai in quota Champions: «Quella coppa a Torino manca dal 1996 - aggiunge il portiere -, è un obiettivo che vogliamo raggiungere».riproduzione riservata ®