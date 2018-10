Alleggeriva le pratiche di Equitalia per 25 euro

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaAvrebbe fissato in 25 euro il prezzo per ogni pratica aggiustata. Operazione che sarebbe stata eseguita modificando i dati presenti nel sistema informatico dell'Agenzia dell'Entrate. L'obiettivo, secondo gli investigatori, era quello di far ottenere ai suoi clienti una drastica diminuzione dell'imposta dovuta, per un danno erariale intorno ai 550mila euro. Per questa ragione, ieri è stato arrestato a Roma, con l'accusa di corruzione, il dipendente dell'Ufficio del Fisco Orazio Orrei. In manette anche il commercialista Maurizio Sinigagliesi.L'indagine sarebbe partita dalla denuncia di un collega della sede di Roma 2 che, il 4 gennaio 2016, avrebbe visto Orrei intascare una mazzetta, una busta piena di soldi consegnata nel bar esterno all'Agenzia delle Entrate. L'impiegato infedele avrebbe perfino contato il denaro davanti a tutti. A quel punto il collega avrebbe immortalato l'operazione con un video, segnalando immediatamente l'attività illecita al canale whistleblowing dell'Entrate. Immediata l'apertura di un'indagine interna con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria.I carabinieri, coordinati dai pm del pool per i reati nella pubblica amministrazione, hanno passato al setaccio le operazioni di Orrei. Un'attività seriale l'hanno definita gli inquirenti. In pochi i giorni, dal primo dicembre 2015 al 17 febbraio 2016, il funzionario avrebbe alterato dati fiscali per oltre 2.278 pratiche, per fare ottenere ai clienti del commercialista una diminuzione dell'importo dell'imposta dovuta. Nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Stefano Rocco Fava, sono indagate oltre dieci persone, accusate a vario titolo di corruzione, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica.In un comunicato, l'Agenzia delle Entrate ha ringraziato gli inquirenti. Inoltre, ha ribadito la piena disponibilità dell'Agenzia a collaborare con le autorità «non solo per il rispetto delle norme, ma anche a tutela del lavoro e dell'onorabilità dei propri dipendenti».riproduzione riservata ®