Alle urne anche Piemonte e 30 capoluoghi

Non solo Europee. Domenica prossima sarà un vero election day perchè in quasi il 50% dei comuni italiani (in totale 3.865) si tengono le elezioni amministrative per votare i nuovi sindaci.

Alle urne sono chiamati anche 30 capoluoghi di provincia (tra cui sei di regione): si tratta di città importanti come Bari, Bergamo, Campobasso, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Livorno, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Potenza, Reggio Emilia. I cittadini saranno chiamati a decidere i propri organismi rappresentativi con sistemi elettorali diversi a seconda che si tratti di comuni sopra o sotto i 5 mila abitanti.

Molto importante l'appuntamento in Piemonte dove si vota per eleggere il presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale. Anche in questo caso è possibile votare dalle 7 alle 23, presentandosi al seggio con un documento di identità valido e con la tessera elettorale. Il Piemonte, retto da Chiamparino (Pd), rappresenta un ulteriore test dopo che - dall'insediamento del governo Lega-M5s conseguente alle Politiche del 4 marzo 2018 - in 6 Regioni (Lombardia, Sardegna, Molise, Abruzzo, Friuli, Basilicata e una provincia a statuto speciale (Trento) finora ha sempre trionfato la coalizione di centrodestra che, accanto a Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha compreso anche la Lega di Matteo Salvini. Mentre i grillini sono andati sempre da soli registrando un calo di consensi. Sconfitto il Pd, specie quando aveva la guida regionale. (M.Fab.)

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

