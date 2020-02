Alle 8.30 cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio di appartamento al 3° piano di un condominio in Largo di Vigna Stelluti, 24. Due persone sono state salvate: una ragazza che si era rifugiata in bagno è stata presa con l'autoscala dei vigili del fuoco. Un'altra donna di circa quarant'anni, inquilina del piano di sopra, è stata portata allospedale Villa San Pietro. Ferito anche un uomo, anche lui sui quarant'anni, che avrebbe innescato l'incendio per suicidarsi, ora portato al S. Spirito. Nel rogo, purtroppo, non ha avuto scampo un cagnolino, intossicato dalle esalazioni. Al momento i vigili del fuoco avrebbero dichiarato inagibili tre piani del palazzo. Sul posto anche le squadre dell'italgas. La stessa dinamica avvenne a Primavalle, via Patti, dove la Polizia di zona salvò gli inquilini.(E. Orl.)

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

