ALLE 20,45 DIRETTA RAI UNO

Marco Zorzo

Inter e Milan, protagoniste in campionato, si sfidano stasera (alle 20,45, diretta tv su Rai Uno) nei quarti di Coppa Italia. Sebbene il Diavolo sia in vantaggio nei confronti diretti nella competizione (10 vittorie a 7, con 7 pareggi), è la squadra di Conte la favorita secondo i bookmaker: il segno «1» nerazzurro è a 2,11, il «2» è a 3,25, il pareggio è dato a 3,55. Chiaro e limpido il messaggio di Antonio Conte: «Ibra? Non dobbiamo fermare solo Zlatan, bensì tutto il Milan».

Sponda rossonera, Stefano Pioli suona la carica e avverte i suoi, dopo il rovinoso 0-3 casalingo di sabato con l'Atalanta: «La Coppa Italia? Vogliamo arrivare sino in fondo. Campioni dinverno? Beh, il campionato è un'altra cosa, adesso concentriamoci sulla Coppa». Chi vince troverà quasi sicuramente la Jucve in semifinale (bianconeri domani con la Spal allo Stadium).

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

