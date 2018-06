Alle 13 c'è Cecchinato contro Thiem finale in palio

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La vigilia dell'attesa semifinale di Marco Cecchinato al Roland Garros, 40 anni dopo Corrado Barazzutti tra gli uomini, fa passare in secondo piano anche la vittoriosa rimonta di Rafa Nadal sull'argentino Schwartzman che adesso se la vedrà con Juan Martin Del Potro, altro argentino, che ha fatto fuori il n.3 del seeding, Marin Cilic. Nell'attesa del big match di oggi alle 13 (in tv su Eurosport) il 25enne palermitano si gode intanto il momento e si toglie anche qualche piccola soddisfazione. Come quella di incontrare il suo idolo da ragazzo, quel Marat Safin, ex n.1 del mondo che sarà in tribuna sullo Philippe Chatrier per assistere alla sfida con Dominic Thiem. Il pronostico sulla carta parla austriaco (Cecchinato è dato a 5,50) ma il Marco visto in questi giorni contro Carreno-Busta, Goffin e Djokovic è pronto a stravolgerlo ancora. Cecchinato ha iniziato il Roland Garros da n.72 e già così da lunedì prossimo sarà n.27 Atp. Insomma, mai dire mai. Tra le donne si conferma Simona Halep, prima finalista dopo il 6-1 6-4 rifilato alla spagnola Garbine Muguruza, testa di serie n.3. Con il successo odierno la rumena si è anche assicurata la permanenza sul trono mondiale. In finale se la vedrà con la statunitense Sloane Stephens che ha battuto con un doppio 6-4 la connazionale Madison Keys, in una riedizione della finale degli Us Open 2017. (M.Lob.)