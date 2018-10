ALLARME TWITTER

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Otto profili su dieci che hanno pubblicato fake news prima delle elezioni Usa dell'8 novembre 2016 sono ancora attivi su Twitter e pubblicano più di un milione di messaggi ogni giorno. A lanciare l'allarme è uno studio della John S. and James L. Knight Foundation, che ha analizzato oltre dieci milioni di tweet e retweet.I cinguettii che diffondevano bufale prima del voto sono stati circa 6,6 milioni, calati a 4 milioni nella scorsa primavera. A sorprendere è però un altro dato: gli account che pubblicano notizie false sono sempre i soliti, tanto che l'80% di quelli rilevati prima delle elezioni sono attivi ancora oggi. Per la precisione, il 65% dei post fasulli sono riconducibili a dieci siti e un terzo del totale è opera di bot e account automatizzati. La speranza è che l'alleanza con Facebook e Google, fonte dell'accordo con la Commissione Europea, permetta a Twitter di eliminare buona parte delle fake news in previsione delle elezioni europee del prossimo maggio. (A.Cap.)