ALLARME SMOG

Simone Pierini

Roma avvolta dallo smog, scatta il piano d'emergenza: dai veicoli più inquinanti fermi fino alle eco domeniche. La nube che ha oscurato il centro nord ha raggiunto la Capitale che da otto giorni ormai segna valori alle stelle. Secondo le rilevazioni dell'Arpa Lazio, il valore massimo tollerato di Pm10 nell'aria è stato superato in ben nove centraline di rilevazione su tredici presenti in città.

Il valore di Pm10 è fissato sotto la quota di 50 microgrammi per metro cubo per evitare possibili rischi per la salute. A superarlo sono state le centraline di Arenula, Preneste, Corso Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Eur Fermi, Bufalotta, Cipro e Tiburtina. Quest'ultima con quota 76 è risultata la zona più in allarme in città. Nella centralina di Villa Ada il limite è stato invece eguagliato a quota 50. Per questo motivo è già entrato in vigore lo stop ai veicoli più inquinanti. Anche oggi, secondo l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, sarà vietata la circolazione nella Ztl Fascia Verde, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli a benzina Euro 2. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. E arrivano anche le prime domeniche ecologiche con il via che scatterà il prossimo 19 gennaio fino a fine marzo. Secondo quanto stabilito da una memoria di giunta approvata lo scorso 3 dicembre saranno infatti quattro le eco domeniche nella Capitale: il 9 e 23 febbraio a cui si aggiunge il 29 marzo. In questi giorni lo stop sarà riferito alle auto all'interno della fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Costretti a stare fermi tutti i veicoli a motore fino a diesel euro 6. Potranno circolare invece, tra gli altri, i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano e i mezzi bi-fuel.

Via libera anche alle auto a benzina Euro 6, alle moto a quattro tempi Euro 3 e successive, ai ciclomotori a due ruote a quattro tempi Euro 2 e successivi, e ai mezzi con contrassegno disabili, alle auto del car sharing e car pooling.

riproduzione riservata ®

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA