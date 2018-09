ALLARME SCUOLE

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoAlberi caduti, roditori e tetti pericolanti. Le scuole di Roma riaprono con il fiato sospeso: mancano all'appello gli interventi sull'edilizia scolastica e la manutenzione ordinaria. Dopo le recenti piogge si moltiplicano le richieste di intervento nei giardini degli istituti comprensivi, tra rami caduti e tombini coperti da foglie e detriti. A dare l'allarme è il presidente dell'Associazione nazionale dei presidi del Lazio, Mario Rusconi: «Mi arrivano segnalazioni da tutta Roma. Serve attenzione sull'edilizia scolastica: ho chiesto all'assessore alla scuola del Comune di Roma, Laura Baldassarre, un quadro della situazione generale degli edifici. Serve un'anagrafe dettagliata ma ad oggi non ho avuto riscontro».E intanto le scuole rischiano grosso. Ci sono quelle con i bagni fuori uso, quelle in cui le porte anti-panico non funzionano e quelle in cui il problema dei solai provoca infiltrazioni e mette ko le aule per fare lezione. È il caso dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Cinecittà: «Da un anno chiesto un intervento per ripristinare la guaina che, ormai deteriorata, provoca infiltrazioni dal tetto - spiega la preside Cristina Costarelli - Ho un'aula in meno. E i miei ragazzi di scuola elementare devono far lezione in biblioteca. Non solo, anche il giardino è fuori uso, transennato per motivi di sicurezza: resta così nonostante le segnalazioni e le richieste di aiuto».A causa della caduta di alcuni calcinacci in cortile, infatti, è stato necessario transennare una parte del cortile e chiederlo al passaggio, con notevoli disagi per tutti, visto che l'area serve anche per permettere ai genitori di accompagnare i bambini a scuola. Ma l'allerta sicurezza non resta certo tra le quattro mura. Un anno fa infatti, quando le segreterie scolastiche, i docenti e i bidelli riaprirono le scuole, trovarono topi e infestazioni di vario genere con interventi che andarono avanti fino a Natale. Dall'istituto Kolbe a Finocchio, a quello di Ponte Galeria, dal Piaget all'asilo di Roma 70. Quest'anno l'emergenza potrebbe ripetersi visto che solo 5 municipi di Roma, su 15, hanno indetto le gare per affidare gli interventi di derattizzazione periodici e a lungo termine. Si tratta del primo municipio, del secondo, del quinto, del settimo e del dodicesimo. Tutti gli altri aspetteranno gli interventi di supporto direttamente dal Campidoglio che ha previsto tre gare per la derattizzazione sul suolo pubblico, di cui una europea.riproduzione riservata ®