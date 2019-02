ALLARME RIFIUTI

Paola Lo Mele

L'assessorato che fu di Pinuccia Montanari si fa in due. Dopo le dimissioni dell'ormai ex assessore, la sindaca Virginia Raggi ha deciso di sdoppiare le sue deleghe: da un lato ambiente e rifiuti, dall'altro verde. Ad annunciarlo, ieri mattina, è stata la stessa Raggi durante l'inaugurazione di un nuovo nuovo murale al Museo di Casal de' Pazzi.

La prima cittadina non si è sbilanciata sulla rosa dei nomi in lizza per entrare in giunta, ma ha risposto così ai cronisti che le chiedevano novità: «Ho spacchettato le deleghe, poi quando avrò novità vi dirò tutto». Non è completamente escluso che la sindaca possa tenere per sé le pesanti deleghe ai rifiuti, anche perché a capo della direzione competente del Campidoglio c'è una dirigente molto stimata: Laura d'Aprile. Il suo nome peraltro era di recente circolato anche come papabile nuovo assessore. Per la new entry in giunta (o, a questo punto le new entry) sarebbe in arrivo una scelta politica più che tecnica. E il Movimento 5 Stelle punta a un uomo o una donna «dal pugno di ferro».

Per il Pd, «più che spacchettare le deleghe, la Raggi dovrebbe impacchettare soluzioni. Perché sul fronte rifiuti la questione non è tanto chi guida l'assessorato ma cosa ha in mente la giunta», ha commentato il consigliere comunale e presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. «Una poltrona per due e nessuna soluzione sui rifiuti», ha rincarato la dose la capogruppo della lista Roma Torna Roma, Svetlana Celli.

Intanto sul fronte dell'Ama, dopo la bocciatura' del bilancio 2017 da parte della giunta comunale, il presidente Lorenzo Bagnacani ha scritto tre lettere - due al Campidoglio e una alle banche - con l'obiettivo di assicurare la continuità aziendale e disporre della sufficiente liquidità. Nelle missive indirizzate a Palazzo Senatorio, il vertice aziendale ha chiesto al Comune di Roma di farsi presto garante con le banche per mantenere le linee di credito e, come misura straordinaria, poter trattenere la tranche di Tari incassata relativa ai mesi di novembre e dicembre.

La posizione del Campidoglio e della sindaca Virginia Raggi è che l'Ama deve modificare il bilancio 2017 in tempi brevi, «sbloccando l'impasse». Inoltre in un recente incontro con i sindacati del settore la sindaca Virginia Raggi ha rassicurato: «Ama non rischia il fallimento. Rassicuro lavoratori e dipendenti: l'azienda municipalizzata è solida e non c'è alcun problema nei pagamenti».

