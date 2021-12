Allarme ragazzi, nel Lazio in 400mila senza booster

Hanno aderito con fiducia alla campagna vaccinale ma adesso, per loro, la copertura anti Covid non c'è più: si tratta dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni per i quali la vaccinazione è partita all'inizio della scorsa estate e ora, a distanza di 5 mesi, non possono accedere alla dose booster perché ancora non è consentito.

Nel Lazio sono 400mila i ragazzi interessati da questa falla nel sistema: il problema si sente più che altrove, perché il Lazio decise di avviare la campagna tra i ragazzi proprio per metterli in sicurezza per l'estate. Un anticipo che invece, per le vacanze di Natale, sembra tradursi in un problema. Per l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, si tratta di un ritardo incomprensibile: «Oltre il 35% di adulti l ha fatto la dose booster superando 1,6 milioni di dosi somministrate ma rimane scoperta la fascia 12-17 anni di circa 400 mila unità a livello regionale, che proiettata a livello nazionale interessa circa 4 milioni. Le Autorità regolatorie, Ema e Aifa, devono al più presto dare indicazione su cosa dobbiamo fare. Riceviamo molte richieste e segnalazioni di famiglie che chiedono notizie».

(L.Loi.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA